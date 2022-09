Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - IlContiAndrea : Io ci credo ancora #Harry #William - Agenzia_Ansa : Ufficializzata la data delle esequie della regina Elisabetta, il 19 settembre. Ci saranno anche Biden e von der Ley… - mik_rna : RT @royaladdicted_: Vedere William e Harry di nuovo insieme fa bene al cuore #QueenElizabeth #KingCharlesIII - CorriereCitta : William e Harry di nuovo insieme dopo la morte della Regina Elisabetta -

insieme, di nuovo, per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. Un segno di unità che la Sovrana avrebbe certamente apprezzato e che a stento è riuscita a ottenere in vita, se si fa ...- Il nuovo sovrano ha promesso di servire il popolo britannico per tutta la vita, rinnovando il giuramento della madre. Confermata per il 19 settembre la data dei funerali di ...William e Harry insieme, di nuovo, per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. Un segno di unità che la Sovrana avrebbe certamente apprezzato e che a stento è riuscita a ottenere in vita ...Perché i Fab Four si sono mostrati insieme in pubblico al Castello di Windsor in seguito alla morte di Elisabetta Una scelta strategica o una decisione dettata dal sentimento