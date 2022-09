Volley | Mondiali 2022 | Fefè De Giorgi | “Non siamo soddisfatti | c’è ancora una partita”

(Di domenica 11 settembre 2022) Un’altra notte si tinge di azzurro aidimaschile. Battendo per 3-0 la Slovenia, l’Italia si è guadagnata l’accesso alla prima finale mondiale dopo 24 anni dal successo del 1998. Un risultato eccezionale per un gruppo che, sotto la guida del CTde, si è imposto inequivocabilmente tra i migliori sul panorama internazionale. I canali ufficiali della Federhanno raccolto le impressioni del CT dopo il fischio finale: “C’è grande orgoglio per essere arrivati in finale.contenti manonperché c’èunada giocare. Il percorso che stanno facendo questi ragazzi però è davvero importante”. “Le sconfitte di Bologna ci hanno aiutato a ...

L'Italia supera la Slovenia 3 - 0 e si guadagna il pass per la finale deidicontro la Polonia. Nelle dichiarazioni post - partita, Simone Giannelli esprime tutta la soddisfazione per il traguardo raggiunto: "È incredibile quello che abbiamo fatto, non ...... l'Italia campione d'Europa spezza un lungo tabù e torna in finale aidi pallavolo per la ...FOTO Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Colle le nazionali femminile e maschile di...L' Italia del volley torna a giocarsi una finale al Mondiale , 24 anni dopo l'ultima volta. La Nazionale infatti schianta in ...