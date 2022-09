Totti: 'I Rolex presi da Ilary. Ha svuotato la cassetta di sicurezza insieme a suo padre' (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti ha rotto il silenzio e ha vuotato il sacco sulla fine del matrimonio con Ilary . Tra le tante cose dette dall'ex calciatore, anche un passaggio particolare, che riguarda i Rolex che ... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) Francescoha rotto il silenzio e ha vuotato il sacco sulla fine del matrimonio con. Tra le tante cose dette dall'ex calciatore, anche un passaggio particolare, che riguarda iche ...

alessioviola : Oggi è l’#11settembre, il giorno in cui tutti noi ricordiamo dov’eravamo esattamente quando a #Totti so’spariti i Rolex. - Gazzetta_it : Totti: 'Non ho tradito per primo Ilary. Spero in un accordo ma lei mi ha portato via i Rolex' - fraversion : Totti attacca frontalmente la Blasi su @Corriere: “Non ho tradito io per primo”. I messaggi, le corna, gli investig… - bivebs : RT @la_inzi: Voglio tutelare i miei figli, però vi dico che la loro mamma è una traditrice ladra di Rolex. Intervista che trasuda squallore… - aledeg_ : RT @laziopatia: ??Riaperto il caso del #rolex rubato a Toma #Basic: le indagini si concentrano su #Ilary #Blasi ?? #Totti #ilaryblasi #Lazio… -