“Posso rovinare 50 famiglie”. Ilary replica e Totti, la Lucarelli solidarizza: “Autogol del Pupone” (Di domenica 11 settembre 2022) “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Ilary Blasi replica così, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera in cui l’ex capitano della Roma rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi. “Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”, ha sottolineato la conduttrice a ‘Repubblica’. Un duello a distanza, quello tra i due, destinato con tutta probabilità a trasferirsi in Tribunale, a breve. Con buona pace degli annunci sulla necessità di mantenere la privacy e di tutelare i figli. LEGGI ANCHE Totti, Ilary e le corna: lo "scoop" del Corriere in due pagine e una mega intervista di Cazzullo Nuova bomba di Dagospia su Francesco ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 settembre 2022) “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero50”.Blasicosì, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francescoal Corriere della Sera in cui l’ex capitano della Roma rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi. “Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”, ha sottolineato la conduttrice a ‘Repubblica’. Un duello a distanza, quello tra i due, destinato con tutta probabilità a trasferirsi in Tribunale, a breve. Con buona pace degli annunci sulla necessità di mantenere la privacy e di tutelare i figli. LEGGI ANCHEe le corna: lo "scoop" del Corriere in due pagine e una mega intervista di Cazzullo Nuova bomba di Dagospia su Francesco ...

exilegallavich : mentale, perché dca, depressione e ansia si alimentano a vicenda, continuamente. ora sono in recovery SUL SERIO, ma… - Angela_sck : RT @Marilunasck: L’avvocato di Ilary ha fatto sapere che la sua assistita va avanti con il silenzio perché vuole tutelare i figli, con un c… - Marilunasck : L’avvocato di Ilary ha fatto sapere che la sua assistita va avanti con il silenzio perché vuole tutelare i figli, c… - g1uggi4 : RT @LanaBanana_4HS: Spero per voi di non starmi mai antipatici perchè posso rovinare le vostre amicizie se voglio - leserietv32 : RT @allievadicc: Posso dire che secondo me non ha senso una seconda stagione de #ladamavelata, cioè onestamente a parte la fine di Cornelio… -