“Non stiamo più insieme”: terremoto dopo il GF Vip | Dopo una vita insieme è tutto finito (Di domenica 11 settembre 2022) Brutte notizie in vista della nuova edizione del GF Vip al via il prossimo 19 settembre: è finita una storia d’amore molto speciale Lo studio del Grande Fratello Vip (screenshot)Sono settimane ricche di impegni per il conduttore Alfonso Signorini che tra pochi giorni tornerà in onda in prima serata con una nuova edizione del suo reality. Questo suo ritorno sarà però diverso dal solito anche a causa di una clamorosa dichiarazione rilasciata in queste ore. Il giornalista ha infatti rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera per parlare dei suoi prossimi impegni professionali e per fare anche un importante annuncio sul suo privato. Signorini ha infatti deciso di approfittare del momento per annunciare la fine della sua storia. Signorini ha comunicato infatti di aver messo un punto al suo legame con il compagno storico Paolo Galimberti. I due hanno trascorso ben 18 anni di ... Leggi su direttanews (Di domenica 11 settembre 2022) Brutte notizie in vista della nuova edizione del GF Vip al via il prossimo 19 settembre: è finita una storia d’amore molto speciale Lo studio del Grande Fratello Vip (screenshot)Sono settimane ricche di impegni per il conduttore Alfonso Signorini che tra pochi giorni tornerà in onda in prima serata con una nuova edizione del suo reality. Questo suo ritorno sarà però diverso dal solito anche a causa di una clamorosa dichiarazione rilasciata in queste ore. Il giornalista ha infatti rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera per parlare dei suoi prossimi impegni professionali e per fare anche un importante annuncio sul suo privato. Signorini ha infatti deciso di approfittare del momento per annunciare la fine della sua storia. Signorini ha comunicato infatti di aver messo un punto al suo legame con il compagno storico Paolo Galimberti. I due hanno trascorso ben 18 anni di ...

GiuseppeConteIT : Sta girando una pericolosa menzogna sul @Mov5Stelle. Partiti e giornali continuano a dire che stiamo 'bloccando gli… - CarloCalenda : Sbaglia @EnricoLetta che dice che abbiamo smesso di combattere. Non solo non abbiamo smesso di combattere, ma stiam… - AurelianoStingi : Guerra, pandemia, siccità, crisi energetica, supply chain, climate change, disparità sociale etc Non stiamo vivend… - haroldsnotes : RT @secesecs: Dal 1998 non arrivavamo in una FINALE MONDIALE. E lo facciamo con una squadra che gioca insieme da un anno e che Fefé ha port… - kiaretta_000 : Tutti abbiamo periodi no, periodi dove magari talmente stiamo male che non ci riconosciamo. Poi c’è quella persona… -