Napoli | rimborso ai tifosi per la sfida con i Rangers

(Di domenica 11 settembre 2022) Ilè pronto a rimborsare iin vista del cambio di data della partita di Champions League contro iDopo il cambio di data della partita di Champions League tra ie ila causa della morte della Regina Elisabetta, la UEFA e il club hanno deciso come muoversi con ipartenopei. La federazione comunica che la trasferta è vietata dal governo UK aiospiti e che pertanto ilprovvederà aldei biglietti acquistati con modalità che saranno comunicate successivamente. La UEFA e il club invitano i propri sostenitori a non recarsi al match in programma, con o senza titolo di accesso, e fa sapere che il settore ospiti sarà chiuso per i sostenitori scozzesi nella partita di ...

