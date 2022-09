Morta la Regina il segreto può essere svelato: ecco che cosa nascondeva la sua corona (Di domenica 11 settembre 2022) La Regina Elisabetta è Morta l’8 settembre, ma in pochi sanno che un segreto si nasconde dietro la sua famosissima corona. Vediamo di cosa si tratta. La settimana che è appena conclusa passerà alla storia per uno degli eventi di cui si parlerà nei libri: la scomparsa della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Giovedì 8 settembre 2022 L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 11 settembre 2022) LaElisabetta èl’8 settembre, ma in pochi sanno che unsi nasconde dietro la sua famosissima. Vediamo disi tratta. La settimana che è appena conclusa passerà alla storia per uno degli eventi di cui si parlerà nei libri: la scomparsa dellaElisabetta d’Inghilterra. Giovedì 8 settembre 2022 L'articolo proviene da CheSuccede.it.

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - VittorioSgarbi : Alessandro Gassmann in un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora. Mi dispiace”.… - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - tbssof : @sunvflowharr Io l’ho iniziato il giorno in cui è morta la regina?? - SavaDaiana : RT @BrunoIncazzato: Un italiana che si mette in lutto per la morte di una regina di 96 anni un altro stato, e non per Camilla Canepa di 18… -