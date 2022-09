LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al traguardo! Plapp e Johansen con 15” sul gruppo! (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 20.02 Al lavoro ora anche gli uomini della Israel! 20.01 5 KM AL traguardo! 20.00 15? di vantaggio per i due che hanno comunque messo un po’ di pepe su questa tappa. 19.58 Plapp e Johansen sono ancora davanti a tutti quado mancano 7 km! 19.55 Entriamo negli ultimi 10 km di questa Vuelta! 19.53 Ripercorriamo rapidamente i possibili pretendenti a questa vittoria: su tutti Mads Pedersen, forte della Maglia Verde e di tre vittorie di tappa. Tra i più accreditati anche Kaden Groves, Danny Van Poppel e Pascal Ackerman. Occhio infine a Tim Merlier, Daniel McLay e Mike Teunissen. 19.50 15 km al termine! 19.47 Entriamo negli ultimi 3 giri del circuito di Madrid! 19.44 In testa ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA20.02 Al lavoro ora anche gli uomini della Israel! 20.01 5 KM AL20.00 15? di vantaggio per i due che hanno comunque messo un po’ di pepe su questa. 19.58sono ancora davanti a tutti quado mancano 7 km! 19.55 Entriamo negli ultimi 10 km di questa! 19.53 Ripercorriamo rapidamente i possibili pretendenti a questa vittoria: su tutti Mads Pedersen, forte della Maglia Verde e di tre vittorie di. Tra i più accreditati anche Kaden Groves, Danny Van Poppel e Pascal Ackerman. Occhio infine a Tim Merlier, Daniel McLay e Mike Teunissen. 19.50 15 km al termine! 19.47 Entriamo negli ultimi 3 giri del circuito di Madrid! 19.44 In testa ...

