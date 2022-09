La crisi spinge il nucleare. Salvini preme, ok FdI e terzo polo (Di domenica 11 settembre 2022) Con il costo del gas alle stelle, lo spettro del razionamento e il piano sulle rinnovabili che non decolla, si torna a guardare al nucleare. Il leader della Lega: "Vinciamo e al primo Consiglio dei ministri raggiorniamo i piani per il nucleare, l'Italia rientra nel futuro". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 settembre 2022) Con il costo del gas alle stelle, lo spettro del razionamento e il piano sulle rinnovabili che non decolla, si torna a guardare al. Il leader della Lega: "Vinciamo e al primo Consiglio dei ministri raggiorniamo i piani per il, l'Italia rientra nel futuro". Segui su affaritaliani.it

