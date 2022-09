Kiev, spento ultimo reattore centrale Zaporizhzhia (Di domenica 11 settembre 2022) L'ultimo reattore della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia che era ancora attivo è stato spento: lo hanno reso noto le autorità. L'agenzia nucleare statale Energoatom ha annunciato che il sesto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) L'dellanucleare ucraina diche era ancora attivo è stato: lo hanno reso noto le autorità. L'agenzia nucleare statale Energoatom ha annunciato che il sesto ...

fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Spento l’ultimo reattore a Zaporizhzhia. Le truppe di Kiev continuano l’avanzata verso sud:… - iconanews : Kiev, spento ultimo reattore centrale Zaporizhzhia - News24_it : Kiev, spento ultimo reattore centrale Zaporizhzhia - guerraucrainait : Ucraina ultime notizie. Spento l'ultimo reattore a Zaporizhzhia. Le truppe di Kiev continuano l'avanzata verso sud… - momentosera : #Usa pensano ad aiuti militari a #Kiev per 5 anni. In base all'analisi del think thank americano The Institute for… -