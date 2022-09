Inter, Matri: «Nessun campanello di allarme per Inzaghi» (Di domenica 11 settembre 2022) Le parole di Matri sull’incontro tra società e squadra all’Inter dopo la sconfitta di Champions League: «Serve per rafforzare l’allenatore» Intervenuto dagli studi di DAZN, Alessandro Matri ha commentato la situazione in casa Inter, dove dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco c’è stato un incontro tra società e squadra. Di seguito le parole dell’ex attaccante. «La riunione ad Appiano penso che sia stata organizzata dalla società per rafforzare l’allenatore, Simone Inzaghi. Non c’era alcun campanello d’allarme: il fine penso fosse quello di ricompattare la squadra e invitare tutti alla responsabilità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Le parole disull’incontro tra società e squadra all’dopo la sconfitta di Champions League: «Serve per rafforzare l’allenatore»venuto dagli studi di DAZN, Alessandroha commentato la situazione in casa, dove dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco c’è stato un incontro tra società e squadra. Di seguito le parole dell’ex attaccante. «La riunione ad Appiano penso che sia stata organizzata dalla società per rafforzare l’allenatore, Simone. Non c’era alcund’: il fine penso fosse quello di ricompattare la squadra e invitare tutti alla responsabilità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

