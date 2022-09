Ilary Blasi risponde all’intervista fiume di Francesco Totti (Di domenica 11 settembre 2022) L’intervista fiume che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera contro la sua ex Ilary Blasi è stata letta dalla diretta interessata. Fra vacanze pagate, case di proprietà e sotterfugi di borse e rolex il quadro della favola ha preso una brutta piega. Ilary Blasi, Totti l’attacca: “Mi ha portato via i rolex, temo che finirà in tribunale” https://t.co/Ug2cgkNWn2 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 11, 2022 “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta di Ilary Blasi all’intervista rilasciata dall’ex. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. A parlare anche Alessandro Simeone, legale che l’assiste in questa ... Leggi su biccy (Di domenica 11 settembre 2022) L’intervistacheha rilasciato al Corriere della Sera contro la sua exè stata letta dalla diretta interessata. Fra vacanze pagate, case di proprietà e sotterfugi di borse e rolex il quadro della favola ha preso una brutta piega.l’attacca: “Mi ha portato via i rolex, temo che finirà in tribunale” https://t.co/Ug2cgkNWn2 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 11, 2022 “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta dirilasciata dall’ex. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. A parlare anche Alessandro Simeone, legale che l’assiste in questa ...

