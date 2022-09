Ilary Blasi non risponderà alle accuse di Totti per tutelare i suoi figli | «Ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie»

(Di domenica 11 settembre 2022)L’intervista fiume di Francescosulla fine del suo matrimonio, nella quale ha accusato l’ormai ex compagna di vitadi aver avuto relazioni con più uomini, negando di essere stato lui il primo a tradire, genererà una risposta da parte della diretta interessata? A quanto pare, la conduttrice tv avrebbe scelto di non replicare, per evitare di trascinare i treCristian, Chanel e Isabel in una nuova bufera mediatica. Secondo quanto riportato da Repubblica,non passerà infatti al contrattacco mediatico perché “ho sempre protetto i mieie continuerò a proteggerli“. Una strategia, studiata con il legale Alessandro Simeone, in tutela dei tre minori, ma anche in ottica della sempre più certa battaglia legale ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - fanpage : Francesco Totti ha rotto un silenzio durato mesi. Il campione ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito d… - News24_it : Francesco Totti, Ilary Blasi replica all'intervista - armandopica : RT @fraversion: la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicine alla c… -

FRANCESCO TOTTI RIVELA 'NON HO TRADITO IO PER PRIMO' Francesco Totti rompe il silenzio caduto dopo l'annuncio della separazione dae rivela particolari inediti della fine del matrimonio con la moglie ...4 'Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli'. La risposta diall'intervista rilasciata da Francesco Totti non è tardata ad arrivare . Ed è il silenzio, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Nessuna replica, nessun contrattacco mediatico. Il suo ...«Nella buona e nella cattiva sorte», recita una delle formule più famose del rito matrimoniale. Ma forse così non è stato nel matrimonio tra Ilary Blasi ...Totti in una lunga intervista al Corriere della Sera parla per la prima volta dopo la separazione da sua moglie Ilary Blasi e racconta dei retroscena post separazione ...