"Il caro bollette colpa del M5s". L'affondo di Ronzulli contro i grillini (Di domenica 11 settembre 2022) Licia Ronzulli attacca il M5s sul caro bollette. L'esponente di Forza Italia è stata ospite della puntata di "controcorrente" andata in onda domenica 11 settembre su Rete4. "Le bollette alte sono figlie della politica dei no portata avanti dal M5s - ha detto Ronzulli - Hanno detto no ai rigassificatori e a tutte le altre proposte. Dobbiamo votare il dl Aiuti e finora siamo stati bloccati proprio dal M5s. E quando un decreto non viene convertito i suoi effetti finiscono improvvisamente". Poi la stoccata di Ronzulli all'Europa: "L'Unione europea deve farsi carico della crisi energetica - ha aggiunto Ronzulli - L'Europa è come una mamma che non si sta occupando dei suoi figli. Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Liciaattacca il M5s sul. L'esponente di Forza Italia è stata ospite della puntata di "corrente" andata in onda domenica 11 settembre su Rete4. "Lealte sono figlie della politica dei no portata avanti dal M5s - ha detto- Hanno detto no ai rigassificatori e a tutte le altre proposte. Dobbiamo votare il dl Aiuti e finora siamo stati bloccati proprio dal M5s. E quando un decreto non viene convertito i suoi effetti finiscono improvvisamente". Poi la stoccata diall'Europa: "L'Unione europea deve farsi carico della crisi energetica - ha aggiunto- L'Europa è come una mamma che non si sta occupando dei suoi figli.

raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - La7tv : #nonelarena L'appello di Salvini al PD: 'Domani mattina mettiamoci d'accordo per un decreto da 30 miliardi di euro… - simonavitelli60 : RT @alessan47586283: Giuseppi unico responsabile per truffe del Superbonus e RDC ( 8 mld di frodi contabilizzati fino ad ora ) ha fatto cad… -