I tradimenti e le ripicche. Tra Totti e Ilary è la "guerra dei Roses"

HydraTheBlue : @DarkLadyMouse Insomma, per chi si pente del proprio matrimonio, questo diventerà automaticamente una punizione, un… -

E di mezzo in questa vicenda ci sono cose non dette, presuntie forse anche. "Sono Totti e Noemi". Il video da Sabaudia fa esplodere il webMa è proprio il divorzio, i, i prestiti, lee la famosa vicenda dell'alluce della moglie succhiato in piscina da un amico di famiglia ad aver reso il terzogenito della sovrana uno ...Dall'autunno 2021 a oggi Francesco Totti e Ilary Blasi hanno proseguito la loro storia nonostante la crisi tra dispetti, ripicche e tradimenti ...Francesco Totti vuota il sacco. L'ex calciatore ha concesso una lunghissima intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera per parlare del divorzio da Ilary Blasi. Un amore lungo 20 anni che ...