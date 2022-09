Giorgia Meloni si "prende" Milano. Aneddoti, buonsenso. C'è aria di vittoria (Di domenica 11 settembre 2022) Milano. L’on. Meloni sale sul palco alle 18.08, accolta da un tripudio di bandiere. Porta una gonna lunga e azzurrina che le arriva fino ai piedi e una camicetta bianca da donna. Come prende il microfono, tutti tacciono. I suoi l’hanno sistemata su un palco sotto l’Arengario – guardando la Madonnina, a destra. Le sue parole rimbombano in tutta la piazza, opportunamente propagate da alcune casse piazzate sotto la Galleria Vittorio Emanuele. Qualcuno si chiede come faccia a starci tutta quella voce in appena 163 centimetri. Siamo in piazza Duomo e, a pensarci, vengono quasi i brividi. È una piazza di importanza simbolica immensa. La piazza dove vengono incoronati i leader in ascesa. La stessa piazza dove, nel marzo 2010, Beppe Grillo fu portato in trionfo su un canotto dai suoi sostenitori adoranti. La stessa piazza dove, nel maggio ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 11 settembre 2022). L’on.sale sul palco alle 18.08, accolta da un tripudio di bandiere. Porta una gonna lunga e azzurrina che le arriva fino ai piedi e una camicetta bianca da donna. Comeil microfono, tutti tacciono. I suoi l’hanno sistemata su un palco sotto l’Arengario – guardando la Madonnina, a destra. Le sue parole rimbombano in tutta la piazza, opportunamente propagate da alcune casse piazzate sotto la Galleria Vittorio Emanuele. Qualcuno si chiede come faccia a starci tutta quella voce in appena 163 centimetri. Siamo in piazza Duomo e, a pensarci, vengono quasi i brividi. È una piazza di importanza simbolica immensa. La piazza dove vengono incoronati i leader in ascesa. La stessa piazza dove, nel marzo 2010, Beppe Grillo fu portato in trionfo su un canotto dai suoi sostenitori adoranti. La stessa piazza dove, nel maggio ...

