Francia, la storia della mostarda razionata nei supermercati: tra siccità e guerra, ecco perché manca la senape (Di domenica 11 settembre 2022) In Francia scarseggia la senape. Il terzo condimento preferito dai cittadini d'oltralpe è poco a causa della siccità che ha decimato i raccolti dei semi che vengono usati per produrre la rinomata moutarde di Digione. Nei supermercati sono già iniziati i razionamenti, con le famiglie che non possono acquistare più di un vasetto ciascuna, e alcuni commercianti che hanno alzato i prezzi fino a sei volte il normale. Le altre cause Ci sono vari fattori in gioco, ma il principale è l'assenza di piogge che non ha consentito alla senape di crescere abbastanza. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, la maggior parte dei semi non proviene dalla Borgogna, la regione di Digione, famosa per la propria mostarda, ma dal Canada. Il Paese nordamericano produce ...

