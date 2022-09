Formula 1, Gran Premio di Monza: disastro della direzione di gara, Leclerc secondo dietro Verstappen (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen vince il Gran Premio di Monza, caratterizzato da un pasticcio della direzione di gara. A pochi giri dalla fine la McLaren di Daniel Ricciardo si è fermata ma la direzione di gara ha tardato a far entrare la safety car. La macchina di Ricciardo è rimasta ferma per quattro giri prima di essere rimossa. secondo sul traguardo Charles Leclerc con la Ferrari, terzo George Russell con la Mercedes. Incredibile la rimonta di Carlos Sainz che, partito dalla diciottesima posizione, è riuscito a tagliare il traguardo per quarto. Quinto Lewis Hamilton (furioso) davanti a Sergio Perez. Il Gran Premio è terminato con i fischi del pubblico per la discutibile ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Maxvince ildi, caratterizzato da un pasticciodi. A pochi giri dalla fine la McLaren di Daniel Ricciardo si è fermata ma ladiha tardato a far entrare la safety car. La macchina di Ricciardo è rimasta ferma per quattro giri prima di essere rimossa.sul traguardo Charlescon la Ferrari, terzo George Russell con la Mercedes. Incredibile la rimonta di Carlos Sainz che, partito dalla diciottesima posizione, è riuscito a tagliare il traguardo per quarto. Quinto Lewis Hamilton (furioso) davanti a Sergio Perez. Ilè terminato con i fischi del pubblico per la discutibile ...

