F1 GP Italia 2022 | Hamilton | “Safety Car? Solo una volta non hanno seguito le regole…”

"Non sono arrabbiato per il finale, mi sarebbe piaciuto lottare. Ci avrei sicuramente provato ad attacCare Sainz. Safety Car? Tutto ciò mi riporta alla memoria dei ricordi. Soltanto una volta nella storia di questo sport non hanno seguito le regole come invece hanno fatto oggi. In quel caso cambiarono le sorti di un campionato (si riferisce all'ultima gara del 2021 ad Abu Dhabi, ndr)". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, dopo il Gran Premio d'Italia di Formula 1.

