SportRepubblica : Regina Elisabetta, Rangers-Napoli di Champions posticipata a mercoledì - repubblica : Lutto per Elisabetta, la partita tra Rangers e Napoli di Champions posticipata a mercoledi'. Chiuso il settore ospi… - RedStrawberry94 : La partita di Champions League tra Rangers e Napoli non si giocherà martedì 13 ma mercoledì 14 sempre alle ore 21.0… - persempre_news : #ChampionsLeague #Rangers #Napoli Champions League, rinviata al 14 settembre (ore 21) Rangers-Napoli. 'Per le gravi… - sportli26181512 : Napoli, a rischio rinvio la partita con i Rangers: azzurri preallertati dalla Uefa: Napoli, la partita con i Ranger… -

Il Sannio Quotidiano

...II. In Gran Bretagna, però, inizia a circolare la voce circa la possibilità che venga rimandata di 24 ore la partita , valida per la seconda giornata della fase a gironi di...... Giovanni Simeone - Fabinho Circolava già in Gran Bretagna la voce che la partita ditra ... visto il lutto indetto in tutto il Regno Unito per la scomparsa diII e lo stop di dieci ... Elisabetta: Champions, Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 settembre Roma, 11 set. (Adnkronos) – La sfida di Glasgow tra i Rangers e il Napoli in Champions League, in programma martedì 13 settembre in Scozia, sarà spostata al 14 settembre per motivi di ordine pubblico ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-11fbbdb7-9637-e15c-56cd-65716bcfcb ...