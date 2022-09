Elezioni 2022 | Berlusconi | “Via tasse per 2 anni a imprese che assumono giovani”

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Ai“dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo, toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato”. Lo sostiene il presidente di Fi, Silvio, nella sua pillola elettorale. “Moltiperò oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinché il loro stipendio sia almeno di 1000 euro al mese. Non sarà un costo per le aziende, perché l’eventuale maggiore esborso sarà compensato dai tagli sullee sulle altre spese contributive”, conclude ...

Elezioni, ultime news. Meloni e Salvini distanti su scostamento di bilancio. Sì di Calenda Il Pd che supera, almeno per ora, i dissapori interni per firmare un «Manifesto per il Sud». Una fotografia inedita, stamattina a Taranto, se sullo stesso palco si accomodano ...Giorgia Meloni racconta il pre-elezioni ad Avvenire e non manca di restituire pan per focaccia al centrosinistra.