(Di domenica 11 settembre 2022) La Federcalcioca ha accettato la proposta di Mosca per un incontroil 19 novembre a San Pietroburgo fra le nazionali di-Erzegovina e, un sì che ha subito suscitato critiche e polemiche a Sarajevo. Il via libera all’con i russi è giunto con cinque voti favorevoli e uno contrario in seno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

er_toscano : RT @CalcioFinanza: La Bosnia organizza un'amichevole contro la Russia. Pjanic e Dzeko si ribellano: «Non giocheremo» - CalcioFinanza : La Bosnia organizza un'amichevole contro la Russia. Pjanic e Dzeko si ribellano: «Non giocheremo»… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Bosnia, amichevole con la Russia: Pjanic e Dzeko dicono no: La Federcalcio bosniaca ha accetta… - ANSANuovaEuropa : Calcio: Bosnia, anche Dzeko dice no a amichevole con Russia -

... Russia in enorme difficoltà sul fronte est 15:07 Kiev, avanzata di decine di chilometri nel sud del paese 14:31 Calcio, dopo le critiche di Pjanic anche Dzeko dice no all'della...Edin Dzeko, come Miralem Pjanic, si è detto contrario a giocare l'prevista dalla sua nazionale, la- Erzegovina, il 19 novembre a ...La Federcalcio bosniaca ha accettato la proposta di Mosca per un incontro amichevole il 19 novembre a San Pietroburgo fra le nazionali di Bosnia-Erzegovina e Russia, un sì che ha subito suscitato crit ...Di Gregorio Spigno La Federcalcio bosniaca ha accettato di giocare un’amichevole il 19 novembre a San Pietroburgo, ma la Nazionale russa è esclusa da competizioni Fifa e Uefa Era chiaro che avrebbe fa ...