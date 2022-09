Bologna-Fiorentina, una zolla manda ko Dodò: entra Venuti (Di domenica 11 settembre 2022) La Fiorentina perde Dodò nel finale di primo tempo contro il Bologna nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Episodio singolare quello accaduto al 42?. Il terzino brasiliano, infatti, stava svolgendo un normale passaggio ma ha preso una zolla, che gli ha provocato una distorsione alla caviglia destra con interessamento anche del polpaccio. Non ce la fa, dunque, il difensore viola. Al suo posto entra Venuti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Laperdenel finale di primo tempo contro ilnella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Episodio singolare quello accaduto al 42?. Il terzino brasiliano, infatti, stava svolgendo un normale passaggio ma ha preso una, che gli ha provocato una distorsione alla caviglia destra con interessamento anche del polpaccio. Non ce la fa, dunque, il difensore viola. Al suo posto. SportFace.

