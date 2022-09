Basket | Europei 2022 | il tabellone dell’Italia Gobert e Doncic all’orizzonte | ma non abbiamo paura di nessuno!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) Una serata che difficilmente dimenticheremo all’Euro. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno letteralmente ribaltato il risultato ed il pronostico degli ottavi di finale contro la Serbia, annichilendo Jokic e compagni per 94-86 grazie ad ultimo quarto semplicemente perfetto. Marco Spissu ha letteralmente preso per mano i compagni piazzando ben 22 punti, insieme agli altri due protagonisti Nicolò Melli (21 punti) e Simone Fontecchio (19). Per l’Italia ora ci sarà un altro esame importante nei quarti di finale contro la Francia di Rudyed Evan Fournier, che hanno battuto la Turchia non senza faticare dopo un overtime (86-87). Le due squadre si ritroveranno di fronte l’una contro l’altra nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 Settembre (palla a due che verrà alzata alle ore 17:15), e sarà un altro grandissimo match dove ...