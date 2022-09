Basket, Achille Polonara: “Nel secondo tempo l’entusiasmo ci ha fatto dimenticare la stanchezza” (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa stratosferica dell’Italia agli Europei 2022 di Basket. A Berlino la squadra di Gianmarco Pozzecco recupera dal -11 e sconfigge incredibilmente la Serbia di Nikola Jokic per 94-86 al termine di un match davvero emozionante. Ora i quarti di finale contro la Francia per continuare il sogno. “Sappiamo che durante i 40 minuti possiamo incontrare le difficoltà e in questi casi dobbiamo cercare di essere concentrati sulle cose che possiamo controllare noi – ha dichiarato Achille Polonara subito dopo la fine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport -. Oggi siamo stati bravi a unirci ancora di più e a combattere fino all’ultimo secondo, giocando spavaldi in attacco e con grande sacrificio in difesa aiutandoci l’un con l’altro”. MONUMENTALI! Un’Italia eroica affonda 94-86 la Serbia di Jokic e vola ai quarti degli ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa stratosferica dell’Italia agli Europei 2022 di. A Berlino la squadra di Gianmarco Pozzecco recupera dal -11 e sconfigge incredibilmente la Serbia di Nikola Jokic per 94-86 al termine di un match davvero emozionante. Ora i quarti di finale contro la Francia per continuare il sogno. “Sappiamo che durante i 40 minuti possiamo incontrare le difficoltà e in questi casi dobbiamo cercare di essere concentrati sulle cose che possiamo controllare noi – ha dichiaratosubito dopo la fine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport -. Oggi siamo stati bravi a unirci ancora di più e a combattere fino all’ultimo, giocando spavaldi in attacco e con grande sacrificio in difesa aiutandoci l’un con l’altro”. MONUMENTALI! Un’Italia eroica affonda 94-86 la Serbia di Jokic e vola ai quarti degli ...

