Auriemma si difende | “Spalletti male informato | ecco cosa confermo sullo spogliatoio”

PietroPpolica : Da uno che scrive su Tuttospork. @RafAuriemma Tu non sei napoletano - PinoSa54 : ????...ora viene tirato in ballo anche l'Ufficio Stampa...che avrebbe male informato il Mister...!! ....sento stridio… - PinoSa54 : ????....un esempio...di ' Quando il nulla, si Mischia col Niente ' ???? - tuttonapoli : Auriemma si difende: 'Spalletti mal informato, confermo che lo spogliatoio l'aveva sfiduciato!' - PizzettoA : Spallettone asfalta Auriemma, che si difende sorpreso, poi escono gli audio…. KFM #Spalletti #NapoliSpezia -

Raffaele Auriemma, all'indomani del battibecco con Luciano Spalletti in conferenza stampa che ha fatto riemergere l'audio in cui ai microfoni di Radio Marte diceva che lo spogliatoio aveva sfiduciato ...