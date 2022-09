Atalanta, Gasperini: «Sono rammaricato. Muriel? Brutto gesto, altrove giocherebbe meno» (Di domenica 11 settembre 2022) Il tecnico della Dea ha analizzato il pareggio con la Cremonese: Gasperini deluso dall’atteggiamento di Muriel dopo la sostituzione. Le parole a DAZN Le parole di Gasperini a DAZN dopo la Cremonese: PARI – «Sono rammaricato perché eravamo andati in vantaggio facendo la cosa più difficile ma il calcio è così, lo abbiamo ripreso subito, poi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. I ragazzi Sono stati bravi, hanno provato fino alla fine ma come vediamo in Serie A le partite Sono tutte in equilibrio. Muriel ha fatto una buona partita ma in attacco ci Sono giocatori che posSono dare vivacità. Quando è uscito ha gettato la pettorina ma non è un bel messaggio questo. In altre squadre giocherebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Il tecnico della Dea ha analizzato il pareggio con la Cremonese:deluso dall’atteggiamento didopo la sostituzione. Le parole a DAZN Le parole dia DAZN dopo la Cremonese: PARI – «perché eravamo andati in vantaggio facendo la cosa più difficile ma il calcio è così, lo abbiamo ripreso subito, poi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. I ragazzistati bravi, hanno provato fino alla fine ma come vediamo in Serie A le partitetutte in equilibrio.ha fatto una buona partita ma in attacco cigiocatori che posdare vivacità. Quando è uscito ha gettato la pettorina ma non è un bel messaggio questo. In altre squadre...

