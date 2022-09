Ascolti TV analisi 10 settembre: Conti e Incontrada vincenti nell’Arena. Gli Azzurri schiacciano pure Canale5. Carlo re col 22,1% (Rai1) e il 4,7% (Rete4) (Di domenica 11 settembre 2022) Ascolti al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,794 milioni e 26,93%; Tg1 delle 13.30 a 3,453 milioni e 26,1%; Tg5 delle 20.00 a 2,785 milioni e 19,4%, alle 13.00 a 2,744 milioni e 22,1%. Storia e sport protagonisti sabato 10 settembre. Al mattino l’Incoronazione di Carlo III ha prodotto 1,220 milioni di spettatori su Rai1 con il 22,14% di share (più un ulteriore 4,7% su Rete4). Mentre nel pomeriggio è stata la Formula 1 (con le qualifiche da Monza) ad accendere gli animi dei supporter della Ferrari. In prima serata però è stata la Nazionale di pallavolo su Rai2, battendo nella semifinale mondiale la Slovenia per tre a zero, a esaltare il tifo azzurro. Nella griglia tv di prime time, ieri si è riproposta una sfida impari tra le ammiraglie. Rai1 ha rischierato i Tim Music ... Leggi su tvzoom (Di domenica 11 settembre 2022)al top: suTg1 delle 20.00 a 3,794 milioni e 26,93%; Tg1 delle 13.30 a 3,453 milioni e 26,1%; Tg5 delle 20.00 a 2,785 milioni e 19,4%, alle 13.00 a 2,744 milioni e 22,1%. Storia e sport protagonisti sabato 10. Al mattino l’Incoronazione diIII ha prodotto 1,220 milioni di spettatori sucon il 22,14% di share (più un ulteriore 4,7% su). Mentre nel pomeriggio è stata la Formula 1 (con le qualifiche da Monza) ad accendere gli animi dei supporter della Ferrari. In prima serata però è stata la Nazionale di pallavolo su Rai2, battendo nella semifinale mondiale la Slovenia per tre a zero, a esaltare il tifo azzurro. Nella griglia tv di prime time, ieri si è riproposta una sfida impari tra le ammiraglie.ha rischierato i Tim Music ...

