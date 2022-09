Alessandra e Roberta | le due amiche morte in un incidente stradale a Cervinara

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) –Taddeo e Roberto Iuliano erano inseparabili. Dueper la pelle, come si nota anche dai loro profili social. Foto sempre insieme, sorridenti e in posa. Giovanissime. Entrambe laureate. Con una vita davanti. La prima, 27 anni, e l’altra di 28. Sonointorno alle 3.45, a, nell’Avellinese. Le due ragazze si trovavano a bordo di una Fiat 500, insieme ad altre due, quando all’improvviso la loro auto, su cui erano a bordo, ha sbandato ed è finita violentemente contro un muretto che delimita un’abitazione, in via San Cosma alle porte disononello schianto, mentre le altre due sono state estratte dall’auto ...

