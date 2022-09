Volley | Mondiali 2022 | Fefè De Giorgi | “Ho sempre creduto nelle possibilità di questo gruppo | ancora una partita prima di dirci soddisfatti”

(Di sabato 10 settembre 2022) Un’altra notte si tinge di azzurro aidi Pallavolo maschile. Battendo per 3-0 la Slovenia, l’Italia si è guadagnata l’accesso allafinale mondiale dopo 24 anni dal successo del 1998. Un risultato eccezionale per unche, sotto la guida del CTde, si è imposto inequivocabilmente tra i migliori sul panorama internazionale. I canali ufficiali della Federhanno raccolto le impressioni del CT dopo il fischio finale: “C’è grande orgoglio per essere arrivati in finale. Siamo contenti manonperchè c’èunada giocare. Il percorso che stanno facendo questi ragazzi però è davvero importante” “Le sconfitte di Bologna ci hanno aiutato a ...

repubblica : Volley, 3 a 0 contro la Slovenia: l'Italia conquista la finale dei Mondiali - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - SkySport : #Volley, stasera #Italia-#Slovenia: azzurri a caccia della finale Mondiale. Appuntamento alle 21 su #SkySport Actio… - EffecomeF : La Finale dei Mondiali di Volley: #ItaliaPolonia domenica #11Settembre ore 20:30, Rai 1.? #MWCH2022 - sportface2016 : #volley #Mondiali2022 #DeGiorgi: 'C'è grande orgoglio. I ragazzi stanno facendo un percorso importante' -

... l'Italia campione d'Europa spezza un lungo tabù e torna in finale aidi pallavolo per la ...FOTO Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Colle le nazionali femminile e maschile di...Sempre lui, il mancino terribile delitaliano, mette a terra il 2 - 0. Proprio un errore in battuta di Michieletto riapre un po' i giochi (3 - 2). Sul 3 - 3 un guizzo di Lavia riporta l'Italia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Come vedere in tv la finale per il bronzo Brasile-Slovenia dei Mondiali maschili 2022 di volley: data, canale, orario e diretta streaming ...