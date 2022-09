Una Vita: maxi puntata al sabato prima di Verissimo (anticipazioni) (Di sabato 10 settembre 2022) Ignacio e Alodia Alla fine Genoveva capitola. Nelle prossime puntate di Una Vita, la donna, pressata dalle minacce di Aurelio, rinuncerà ad abortire. Nel frattempo, continuano i litigi tra Ignacio e Alodia. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Una Vita è in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.35 per una maratona di circa 2 ore (fino all’inizio di Verissimo), la domenica alle 14.25. Una Vita: anticipazioni da domenica 11 a sabato 17 settembre 2022 Servante e Jacinto cercano di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel racconta a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare ed è rimasto accidentalmente vittima delle pressioni di un collega. Su ordine di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 settembre 2022) Ignacio e Alodia Alla fine Genoveva capitola. Nelle prossime puntate di Una, la donna, pressata dalle minacce di Aurelio, rinuncerà ad abortire. Nel frattempo, continuano i litigi tra Ignacio e Alodia. Maggiori info nelleche seguono. Unaè in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10, ilalle 14.35 per una maratona di circa 2 ore (fino all’inizio di), la domenica alle 14.25. Unada domenica 11 a17 settembre 2022 Servante e Jacinto cercano di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel racconta a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare ed è rimasto accidentalmente vittima delle pressioni di un collega. Su ordine di ...

