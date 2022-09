Tirana, da Iran nuovo cyberattacco, ora a polizia frontiera (Di sabato 10 settembre 2022) nuovo cyber attacco contro l'Albania, questa volta contro il sistema informatico della polizia di frontiera Tims, che registra le entrate e le uscite dal Paese: lo ha reso noto il premier albanese Edi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022)cyber attacco contro l'Albania, questa volta contro il sistema informatico delladiTims, che registra le entrate e le uscite dal Paese: lo ha reso noto il premier albanese Edi ...

