Proprio mentre la regina Elisabetta muore... Reazione a catena, clamorosa coincidenza | Video (Di sabato 10 settembre 2022) Una coincidenza molto curiosa si è verificata su Rai1. Al momento dell'annuncio della morte della regina Elisabetta stava andando in onda la puntata di Reazione a catena. I campioni in carica stavano affrontando la prova dell'intesa vincente: la parola da indovinare era "Repubblica", ma i concorrenti non hanno fatto in tempo perché la trasmissione è stata interrotta per lasciar spazio all'edizione straordinaria del Tg1. "L'Italia è una Repubblica democratica, si dice a Reazione a catena. In quest'istante Rai1 stacca per il Tg1 edizione straordinaria per annunciare che la monarchia britannica ha perso la sua regina", ha scritto il giornalista Ruben Trasatti su Twitter, dove ha condiviso anche il Video del momento in cui il game ...

