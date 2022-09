“Perché io ho avuto un tumore” | Carolina Marconi | il duro sfogo dell’ex gieffina

Leggi su kronic

(Di sabato 10 settembre 2022)e ilche ha lasciato tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle showgirl che ha dimostrato la sua professionalità oltre che la sua bellezza disarmante è proprio lei,. Una carriera costellata di successi e la sua notorietà derivante dalla partecipazione al famoso reality Grande Fratello. Nonostante il suo grande talento, ella ha dovuto affrontare una grave malattia e ha raccontato ilche ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)La donna si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando ha partecipato come valletta al programma Beato tra le donne, lavorando in seguito in altri programmi tra cui I cervelloni nel 1998, Festa ...