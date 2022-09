Nuova stazione, via all’iter per l’accordo. La firma a primavera e pronta a fine 2026 (Di sabato 10 settembre 2022) Trasporti. Nel vivo le trattative per la ridefinizione dell’area e dell’ex scalo merci, finanziata anche dal Pnrr. Palafrizzoni: «Fondamentale un intervento di qualità per incidere sulla mobilità e rilanciare il progetto Porta Sud». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 10 settembre 2022) Trasporti. Nel vivo le trattative per la ridefinizione dell’area e dell’ex scalo merci, finanziata anche dal Pnrr. Palafrizzoni: «Fondamentale un intervento di qualità per incidere sulla mobilità e rilanciare il progetto Porta Sud».

