Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia tutto! (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. Spezia... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022)(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.:...

sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - sportli26181512 : Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia tutto!: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus… - Nineprtjrs : Napoli - Spezia compositions Sur - GoldelNapoli : Quante sorprese per Spalletti ?? -