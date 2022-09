Monopattini elettrici, dal 30 settembre obbligo di frecce e doppio freno. COSA CAMBIA (Di sabato 10 settembre 2022) Dalla Gazzetta ufficiale: COSA si intende per monopattino elettrico Per "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica" si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 settembre 2022) Dalla Gazzetta ufficiale:si intende per monopattino elettrico Per "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica" si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di ...

LeaningTweet : RT @soros_to: Vediamo in dettaglio cosa ho messo in campo per omosessualizzarvi: 1. Peppa Pig 2. Sopracciglia ad ali di gabbiano 3. Fedez 4… - Quasialex : RT @soros_to: Vediamo in dettaglio cosa ho messo in campo per omosessualizzarvi: 1. Peppa Pig 2. Sopracciglia ad ali di gabbiano 3. Fedez 4… - J0hnD0g : RT @soros_to: Vediamo in dettaglio cosa ho messo in campo per omosessualizzarvi: 1. Peppa Pig 2. Sopracciglia ad ali di gabbiano 3. Fedez 4… - giusy_luordo : RT @soros_to: Vediamo in dettaglio cosa ho messo in campo per omosessualizzarvi: 1. Peppa Pig 2. Sopracciglia ad ali di gabbiano 3. Fedez 4… - alberevil : RT @soros_to: Vediamo in dettaglio cosa ho messo in campo per omosessualizzarvi: 1. Peppa Pig 2. Sopracciglia ad ali di gabbiano 3. Fedez 4… -