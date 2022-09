Manuel Bortuzzo, “la fidanzata Angelica Benevieri offende i disabili in un video sui social”: scoppia la polemica, lui risponde così (Di sabato 10 settembre 2022) “Agghiacciante”, “uno dei video più imbarazzanti, vergognosi e fuori luogo mai visti”. Il web è unanime nel condannare il video diventato virale in queste ore sui social in cui vengono offese le persone diversamente abili e che ritrae, secondo quanto viene riferito Angelica Benevieri, attuale fidanzata di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore rimasto paralizzato dopo esser stato vittima di una sparatoria nel 2019. Ma andiamo con ordine. Nel filmato in questione si vede una ragazza, riconosciuta appunto in Angelica Benevieri, entrare in un bagno, accorgersi che è quello riservato alle persone diversamente abili e quindi uscirne imitando ignobilmente una persona con difficoltà motorie. Il video è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Agghiacciante”, “uno deipiù imbarazzanti, vergognosi e fuori luogo mai visti”. Il web è unanime nel condannare ildiventato virale in queste ore suiin cui vengono offese le persone diversamente abili e che ritrae, secondo quanto viene riferito, attualedi, l’ex nuotatore rimasto paralizzato dopo esser stato vittima di una sparatoria nel 2019. Ma andiamo con ordine. Nel filmato in questione si vede una ragazza, riconosciuta appunto in, entrare in un bagno, accorgersi che è quello riservato alle persone diversamente abili e quindi uscirne imitando ignobilmente una persona con difficoltà motorie. Ilè stato ...

Stephanos40 : @phegateaux @FinottoFederica Vivici tu in quelle condizioni dove non puoi camminare e non parleresti a casaccio. In… - francifairy : RT @Rosanna52702609: Comunque concludo questa brutta “pagina” del giorno dicendo che con l’ ennesimo gesto e solito menefreghismo verso chi… - MartaBaldi1 : RT @Rosanna52702609: Comunque concludo questa brutta “pagina” del giorno dicendo che con l’ ennesimo gesto e solito menefreghismo verso chi… - Terry9024 : RT @ChiaraAmbraB: Manuel Mateo Bortuzzo. Ancora una volta la tua cara missione si può riassumere così : - infoitcultura : Manuel Bortuzzo preso in giro dalla nuova fidanzata? Il video lascia senza parole -