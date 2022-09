Juventus, Elkann: 'Tornare a vincere? Ne sono convinto, Allegri conosce spirito del club' (Di sabato 10 settembre 2022) ... "Fiducioso sul fatto che i bianconeri possano Tornare a vincere? In questo caso sono più che fiducioso, sono convinto", ha detto John Elkann in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello ... Leggi su it.blastingnews (Di sabato 10 settembre 2022) ... "Fiducioso sul fatto che i bianconeri possano? In questo casopiù che fiducioso,", ha detto Johnin una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello ...

Gazzetta_it : Parla John Elkann: 'Ferrari e Juventus, dico tutto' - GiovaAlbanese : 'Quando uno è tifoso, ma ha delle responsabilità, deve saper convertire quel dolore e a volte quella rabbia in volo… - capuanogio : Da #Elkann un assist ad #Allegri: “#Juventus a Parigi senza alcun timore, incoraggiato dalla prestazione contro il… - rpesarini76 : RT @Juventina962: John Elkann ha ribadito chi comanda in casa Juventus,ovvero la FAMIGLIA, da oltre 100 anni ?? si vi ha detto che voi siet… - ZonaBianconeri : RT @IQuotidiano: la storia del 'meglio essere brutti e vincenti' sta diventando pacchiana per un club che è brutto da 4 anni e non vince da… -