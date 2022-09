Inter-Torino oggi in tv: orari e diretta streaming Serie A 2022/2023 sesta giornata (Di sabato 10 settembre 2022) Va in scena oggi Inter-Torino, anticipo della sesta giornata della Serie A 2022/2023. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 10 settembre a San Siro, per un match quasi di alta classifica vista l’ottima partenza dei granata che addirittura precedono di una lunghezza i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi cercano riscatto dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco ma la partita di oggi di preannuncia tutt’altro che semplice. Inter-Torino: I TELECRONISTI diretta TV E streaming – Inter-Torino sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, che detiene i diritti di tutte le partite della ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Va in scena, anticipo delladella. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 10 settembre a San Siro, per un match quasi di alta classifica vista l’ottima partenza dei granata che addirittura precedono di una lunghezza i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi cercano riscatto dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco ma la partita didi preannuncia tutt’altro che semplice.: I TELECRONISTITV Esarà visibile inesclusiva su Dazn, che detiene i diritti di tutte le partite della ...

marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - DiMarzio : #SerieA | #Inter, la probabile formazione contro il #Torino - DiMarzio : #SerieA | La probabile formazione dell'@Inter in vista del match contro il @TorinoFC_1906 - internewsit : Ayroldi arbitro di Inter-Torino: fra i precedenti uno che non si è disputato - - Corriere : Serie A, dove vedere in tv Napoli-Spezia, Inter-Torino e Milan-Sampdoria -