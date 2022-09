Elezioni 2022, Peppa Pig irrompe in campagna elettorale e anima polemica tra leader (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Peppa Pig irrompe nella campagna elettorale: il cartone animato, in particolare l’episodio sulle ‘due mamme’ che da destra si chiede che la Rai non mandi in onda, continua a far parlare di sé. Oggi persino Enrico Letta e Matteo Salvini se ne sono occupati. Se a nessuno sfugge che i temi più urgenti sono altri, a cominciare dalla questione energia, tuttavia il richiamo al personaggio e alla vicenda in cui è incappato in Italia si presta bene ai duelli polemici dei leader in pista. Inizia Carlo Calenda: da giorni, rivendica, chiede lo stop momentaneo alle polemiche per “aiutare Draghi a intervenire” e invece “siamo davanti a una campagna elettorale che è delirante: mentre le aziende chiudono si parla di Peppa Pig”. Per ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) –Pignella: il cartoneto, in particolare l’episodio sulle ‘due mamme’ che da destra si chiede che la Rai non mandi in onda, continua a far parlare di sé. Oggi persino Enrico Letta e Matteo Salvini se ne sono occupati. Se a nessuno sfugge che i temi più urgenti sono altri, a cominciare dalla questione energia, tuttavia il richiamo al personaggio e alla vicenda in cui è incappato in Italia si presta bene ai duelli polemici deiin pista. Inizia Carlo Calenda: da giorni, rivendica, chiede lo stop momentaneo alle polemiche per “aiutare Draghi a intervenire” e invece “siamo davanti a unache è delirante: mentre le aziende chiudono si parla diPig”. Per ...

