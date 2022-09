Elettra Lamborghini, terrore in volo e atterraggio di emergenza: «I freni del jet privato in avaria» (Di sabato 10 settembre 2022) Attimi di terrore per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack. Nel bel mezzo di una tormenta, i freni del loro aereo privato non funzionano più e la coppia, di ritorno da una fuga romantica a Parigi, è stata costretta in aereo a un atterraggio d’emergenza da brividi. Paura ad alta quota Dopo un’estate ricca di impegni e di successi, Elettra Lamborghini si è concessa un po’ di relax con il marito a Parigi. Ma la fuga d’amore stava per trasformarsi in tragedia. La bella erediteria, che con la sua hit «Caramello» ha scalato tutte le classifiche musicali, ha raccontato sul proprio profilo Instagram la paura che ha vissuto assieme al marito. Elettra e Afrojack, sempre in viaggio per motivi di lavoro e non, non avevano mai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 10 settembre 2022) Attimi dipere il marito Afrojack. Nel bel mezzo di una tormenta, idel loro aereonon funzionano più e la coppia, di ritorno da una fuga romantica a Parigi, è stata costretta in aereo a und’da brividi. Paura ad alta quota Dopo un’estate ricca di impegni e di successi,si è concessa un po’ di relax con il marito a Parigi. Ma la fuga d’amore stava per trasformarsi in tragedia. La bella erediteria, che con la sua hit «Caramello» ha scalato tutte le classifiche musicali, ha raccontato sul proprio profilo Instagram la paura che ha vissuto assieme al marito.e Afrojack, sempre in viaggio per motivi di lavoro e non, non avevano mai ...

