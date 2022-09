Ecco perché adesso paghiamo la carenza di scelte coraggiose (Di sabato 10 settembre 2022) Riattivare le centrali a carbone? Non sia mai detto. Il nucleare? Vade retro. Estrarre il gas presente nel Mare Adriatico? Nemmeno a pensarci, le piattaforme rovinerebbero il paesaggio. I rigassificatori? Sono dannosi per la salute. Si tratta delle risposte fornite dai "bimbi viziati" (che tutto vogliono, senza nulla dare) che da molti decenni inquinano con le loro sciocchezze il dibattito pubblico italiano. Intanto, la crisi energetica è ormai esplosa con tantissime aziende in ginocchio per il caro bollette, mentre si profila una stagione invernale all'insegna dell'austerità e si rischia di non potere riscaldare adeguatamente nei prossimi mesi nemmeno gli ospedali. EFFETTO BOOMERANG La crisi del gas scatenata dalla Russia con l'aggressione all'Ucraina è il risultato di una mancata diversificazione nella politica di acquisto delle materie prime condotta incautamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Riattivare le centrali a carbone? Non sia mai detto. Il nucleare? Vade retro. Estrarre il gas presente nel Mare Adriatico? Nemmeno a pensarci, le piattaforme rovinerebbero il paesaggio. I rigassificatori? Sono dannosi per la salute. Si tratta delle risposte fornite dai "bimbi viziati" (che tutto vogliono, senza nulla dare) che da molti decenni inquinano con le loro sciocchezze il dibattito pubblico italiano. Intanto, la crisi energetica è ormai esplosa con tantissime aziende in ginocchio per il caro bollette, mentre si profila una stagione invernale all'insegna dell'austerità e si rischia di non potere riscaldare adeguatamente nei prossimi mesi nemmeno gli ospedali. EFFETTO BOOMERANG La crisi del gas scatenata dalla Russia con l'aggressione all'Ucraina è il risultato di una mancata diversificazione nella politica di acquisto delle materie prime condotta incautamente ...

elio_vito : Raffaele Volpi è una persona seria, ho avuto modo di apprezzarne competenza, lealtà, senso dello Stato quando è sta… - serracchiani : Uno dice sì allo #scostamento di bilancio, l'altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No, Calenda e Renz… - RudyBandiera : Non disorienta la morte di una persona di 96 anni ma disorienta il fatto che questa persona era l’incarnazione plas… - francym97_ : Ecco perché allora Ariel e Rapunzel sono le principesse Disney preferite! (Insieme anche a Belle). - GiovanniPortel8 : RT @RobbyDreamer: Quando il gregge prende consapevolezza che il 'buon' pastore non si accontenta solo della lana e del latte prodotto, ma… -