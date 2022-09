Cristiano Ronaldo: «Piango la perdita della Regina Elisabetta, insostituibile per il suo Paese» (Di sabato 10 settembre 2022) Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha ricordato la memoria della Regina Elisabetta II Anche Cristiano Ronaldo, attraverso il proprio profilo Instagram, si unisce al cordoglio del mondo intero per la morte della Regina Elisabetta II. IL POST – «Sette anni della mia carriera sono stati giocati in Premier League, rendendo questa la mia ottava stagione vivendo in Inghilterra. In questi anni, ho provato l’amore eterno del Regno Unito per la sua Regina, e quanto Sua Maestà fosse e sarà per sempre per il popolo britannico. Rispetto la sua memoria e Piango questa perdita insostituibile con il Paese che ho ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Il fuoriclasse portogheseha ricordato la memoriaII Anche, attraverso il proprio profilo Instagram, si unisce al cordoglio del mondo intero per la morteII. IL POST – «Sette annimia carriera sono stati giocati in Premier League, rendendo questa la mia ottava stagione vivendo in Inghilterra. In questi anni, ho provato l’amore eterno del Regno Unito per la sua, e quanto Sua Maestà fosse e sarà per sempre per il popolo britannico. Rispetto la sua memoria equestacon ilche ho ...

