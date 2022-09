capannoli : #Covid e quarantena. Le norme in vigore nella scheda di Anci Toscana - AnsaToscana : In Toscana altri 785 casi Covid e un decesso. Tasso positività sale di un punto, prosegue calo ricoverati #ANSA - NoiTv : Covid, i nuovi contagiati in Toscana sono 758 - FirenzePost : Covid Toscana: 1 morto (donna di 91 anni), oggi 10 settembre, e 785 nuovi casi -

Lasi trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 193 (4 ...Lasi trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 193 (4 ...I ricoverati sono 193 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (2 in più) Sono 785 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Toscana, 134 confermati con tampone molecolare e 651 da test rapid ...Sono 10.693 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.351 a Firenze, 875 a Prato, 963 a Pistoia, 681 a Massa Carrara, 1.007 a Lucca, 1.211 a Pisa, 810 a Livorno, 680 ad Arezzo, 562 a Sien ...