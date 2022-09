Corey Graves: “Clash at the Castle ha dimostrato che WrestleMania in Europa è possibile” (Di sabato 10 settembre 2022) Durante il suo podcast “After the bell” il commentatore della WWE Corey Graves ha parlato del pubblico di Clash at the Castle e della possibilità che un giorno si possa avere una WrestleMania in Europa. L’ex wrestler di NXT si è detto ammirato per lo spettacolo offerto dal pubblico di Cardiff. Un precedente molto importante Graves ha spiegato: “Secondo la mia opinone e di molte altre persone che si trovavano nel backstage e che erano intorno allo stadio di Cardiff, voi ragazzi avete chiesto a gran voce WrestleMania, direi che avete creato un precedente piuttosto forte per ottenerne una nel prossimo futuro”. Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) Durante il suo podcast “After the bell” il commentatore della WWEha parlato del pubblico diat thee della possibilità che un giorno si possa avere unain. L’ex wrestler di NXT si è detto ammirato per lo spettacolo offerto dal pubblico di Cardiff. Un precedente molto importanteha spiegato: “Secondo la mia opinone e di molte altre persone che si trovavano nel backstage e che erano intorno allo stadio di Cardiff, voi ragazzi avete chiesto a gran voce, direi che avete creato un precedente piuttosto forte per ottenerne una nel prossimo futuro”.

