Comune di Arluno | Concorso per 2 Istruttori Amministrativi

(Di sabato 10 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo, per i servizi demografici e protocollo, categoria C. Viene offerto contratto a tempo parziale e determinato diciotto ore settimanali. Bando diE' indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, di due figure con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, per i servizi demografici e protocollo. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando e lo schema di domanda sono ...

