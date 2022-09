Come nasce il conformismo di massa

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono situazioni politiche e storiche in cui è difficile avere e proclamare un’opinione diversa da quella di una larghissima parte della maggioranza e dell’opinione pubblica. Era difficile contestare la procedura del lockdown in piena pandemia,oggi nessuno, o pochissimi, si permetterebbero di azzardare un giudizio negativo sulla proposta di tetto al gas. Nell’uno e nell’altro caso, vi è uneccezionale, derivante forse dall’eccezionalità della situazione in cui ci si trova. Helmut Schoeck in un magnifico libro edito da Liberilibri, L’invidia e la società, fornisce una lettura interessante di questo processo. «Alla fine degli anni ’50, Stanley Milgram condusse, prima all’università di Harvard e poi in Norvegia e in Francia, alcuni esperimenti allo scopo di accertare se la diversa cultura e il diverso carattere nazionale avessero un ...