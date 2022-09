Carlo III proclamato ufficialmente re del Regno Unito e di altri 14 Paesi (Di sabato 10 settembre 2022) A St. James's Palace l'ex eterno erede è salito al trono del Regno Unito e di altri 14 Paesi del Commonwealth, nel corso di una cerimonia solenne che ha seguito rigorosamente il protocollo. A smorzare la tensione, alla fine, il primo God Save The King dopo 70 anni di Regno al femminile. L'inchiostro utilizzato per le firme è stato un regalo di William e Harry, gesto bellissimo pieno di significato Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) A St. James's Palace l'ex eterno erede è salito al trono dele di14del Commonwealth, nel corso di una cerimonia solenne che ha seguito rigorosamente il protocollo. A smorzare la tensione, alla fine, il primo God Save The King dopo 70 anni dial femminile. L'inchiostro utilizzato per le firme è stato un regalo di William e Harry, gesto bellissimo pieno di significato

