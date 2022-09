Carlo III proclamato Re | “Consapevole della grande responsabilità”

(Di sabato 10 settembre 2022) LONDRA (ITALPRESS) – Al St. James's Palace, residenza reale nel complesso di Buckingham Palace, l'Accession Council ha formalizzato la proclamazione diIII quale nuovo Re del Regno Unito dopo la morteregina Elisabetta II.La dichiarazione è stata letta dal cancelliere dell'Accession Council. Presenti, tra gli altri, gli ex premier britannici David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. La proclamazione è stata sottoscritta anche dalla prima ministra Liz Truss, dal principe William, dalla regina consorte e dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. La proclamazione è stata preceduta da una dichiarazione letta dalla lord president del Privy Council, Penny Mordaunt. “Per tutti noi mia madre era un esempio di servizio senza egoismi. Il regno di mia madre è stato senza precedenti e dobbiamo dimostrare gratitudine. Sono ...

